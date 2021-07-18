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Выяснилось, сколько жителей России поддерживает идею четырехдневной рабочей недели

Новости. Общество
20:40, 18 Июля 2021
фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Более трети россиян выступают против возможного введения четырехдневной рабочей недели, так как предполагают, что их доход снизится.

Это следует из результатов исследования сервиса по поиску работы Superjob.

«По данным Superjob, идею введения четырехдневной рабочей недели сегодня поддерживают 44% экономически активных россиян. Против выступают 34% опрошенных, их основной довод — вероятное падение доходов», — говорится в исследовании.

При этом, согласно данным опроса, почти две трети (63%) опрошенных убеждены, что смогли бы выполнить примерно такой же объем работы за четыре дня, с каким они справляются за стандартную пятидневную неделю. Почти четверть (24%) опрошенных, напротив, предполагают, что для их функционала четырех дней было бы недостаточно.

В сравнении с данными аналогичного опроса сервиса по поиску работы, проведенного в феврале, число сторонников введения четырехдневной рабочей недели несколько выросло (с 39% до 44%). С другой стороны, число россиян, считающих, что смогут выполнить свой объем работы за четыре дня вместо пяти, сократилось. В феврале 2021 года об этом заявляли 70% опрошенных, а в июне 2018 года - 76%.

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Комментарии

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Самуил
2021-07-18 21:10:48
Пофиг. При любом раскладе кирка-поциент питание и препараты получит, и комментики вывалит. Только справки ему не дадут и из палаты не выпустят.))
кир
2021-07-18 20:51:29
Пофиг. При любом раскладе самуленок работать не будет. Будет только числится на дежурстве. Как усер в мегаполисе.
Гость
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