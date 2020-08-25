Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В тихом центре Петрозаводска начали строить дом в скандинавском стиле (ВИДЕО)
25.08.2020 14:45
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение
Сегодня 07:40
Подрядчик, уложивший плохой асфальт в Карелии, попался на взятке 6
25.08.2020 16:00
Появились подробности страшного ДТП в Карелии, где у водителя остановилось сердце 1
25.08.2020 11:59
Бесплатная "Ночь кино" пройдет в Петрозаводске 1
25.08.2020 15:56

Выявлены нарушения при начислении пенсий в Пенсионном фонде

Новости. Общество
08:54, 26 Августа 2020
фото: © Сергей Бобылев/ ТАСС
Загрузка...

Счетная палата РФ выявила ряд нарушений в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда России (ПФР), которые могут привести к нарушению пенсионных прав граждан.

Об этом говорится в отчете ведомства по итогам проверки деятельности ПФР в 2017-2019 годах.

"Сведения о каждом зарегистрированном лице хранятся на индивидуальном лицевом счете, которому присваивается СНИЛС. Проверка показала, что основной проблемой учета является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. Доплаты со дня назначения пенсий в 53,3 % не осуществлялись, что привело к нарушению пенсионных прав граждан", — говорится в отчете.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Театральный критик
2020-08-26 09:21:35
Права - налогоплательщикам , остальным - обязанности.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска
19.08.2020, 16:29
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО)
24.08.2020, 11:55
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику

Аналитика

25.08.2020 15:29
Тема недели
Не к рукам 7
В первый год реализации национальных проектов Карелия не смогла освоить почти миллиард рублей из выделенной на эти цели суммы.
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
25.08.2020 09:35
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Карелии прогнозируют медленное вымирание 2
21.08.2020 11:27
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»