Выявлены нарушения при начислении пенсий в Пенсионном фонде

Счетная палата РФ выявила ряд нарушений в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда России (ПФР), которые могут привести к нарушению пенсионных прав граждан.

Об этом говорится в отчете ведомства по итогам проверки деятельности ПФР в 2017-2019 годах.

"Сведения о каждом зарегистрированном лице хранятся на индивидуальном лицевом счете, которому присваивается СНИЛС. Проверка показала, что основной проблемой учета является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. Доплаты со дня назначения пенсий в 53,3 % не осуществлялись, что привело к нарушению пенсионных прав граждан", — говорится в отчете.