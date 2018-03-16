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Новости. Политика
13:15, 16 Марта 2018

Выявлены нарушения, связанные с начислением зарплаты гендиректору Фонда капремонта Карелии


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Фонд капитального ремонта Карелии и министерство строительства республики сообщил об устранении нарушений при начислении зарплаты гендиректору Фонда, выявленные Контрольно-счетной палатой.

Об этом представители обеих организаций заявили сегодня на заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике. 

Согласно документам Контрольно-счетной палаты, размер среднемесячной начисленной заработной платы гендиректора Фонда за 2015 год составил 61,3 тыс. рублей, за 2016 год – 58, 4 тыс. рублей.

Заработная плата гендиректора состояла из должностного оклада, надбавок за качество выполненных работ в размере 100% и премий в размере 50% оклада.

В ходе проверки было установлено, что в ряде случаев эти выплаты руководитель Фонда получал раньше, чем в Минстрое подписывался указ о премировании. Общая сумма необоснованных выплат составила 65,2 тыс. рублей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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