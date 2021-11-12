890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Бизнесмен Петрозаводска, который не стал депутатом, удивил избирателей, выполнив предвыборные обещания 11
24.11.2021 13:48

Выключенный светофор стал причиной аварии с участием трех автомобилей в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:56, 25 Ноября 2021
фото: кадр из видео

Новости партнеров

Три легковых автомобиля пострадали в ДТП на Перевалке: в момент аварии светофоры на перекрестке оказались выключены.

Сегодня, 25 ноября, в 8.38 утра на Перевалке произошла авария с участием сразу трех легковых автомобилей. ДТП случилось на перекрестке улиц Пархоменко, Ватутина и Пирогова.

Судя по видео, первый автомобиль двигался прямо по улице Пархоменко. На перекрестке в него врезался автомобиль второго участника ДТП, ехавший по улице Ватутина. От удара первый автомобиль отбросило на стоящую на встречной полосе машину.

Информации о пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

Момент аварии зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании Сампо, ролик был выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По данным ЕДДС Петрозаводска, в районе перекрестка сегодня, в 8.30 утра, произошло отключение электричества по причине устранения аварии на электросетях.

Ранее в Петрозаводске камера наружного наблюдения запечатлела странное поведение водителя фургона: мужчина с трудом мог устоять на ногах.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бриг
2021-11-25 11:50:20
Мэрия , у вас Шотмана стоит в пробках , особенно утром и вечером Сделайте движение в два ряд а, уберите правые секции светофоров .
кенгуру
2021-11-25 11:47:00
люди невнимательны.

Когда местная власть установи камеру на нижнем чапаевском кольце, при движении налево на Шотмана надо на среднюю полосу камеру поставить. Там много денег можно снять на штрафах, олени северные поворачивают и постоянно создают аварийные ситуации
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
18.11.2021, 17:40
Город в Карелии попал в тройку «ажиотажных» направлений на Новый год
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов
21.11.2021, 15:12
«Домики для бомжей и крыс»: новые закрытые постройки для сбора мусора возмутили жителей Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 08:10
Обществоведение
«Давайте следить за качеством воды вместе»
Жители Ватнаволока сели за стол переговоров с форелеводами, которые организуют производство в Лижемской губе Онежского озера.
Дмитрий Фабрикантов: «Нужно отталкиваться от потребностей людей»
24.11.2021 10:33
Осадок городских стоков превратят в компост 1
24.11.2021 09:48
Клиники на Чайкиной: экстренная помощь при травме
23.11.2021 16:27
«Дворник-шеринг»: кому доверят очистку дорог Карелии от снега 2
23.11.2021 16:00
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 8
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 4
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»