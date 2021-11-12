Выключенный светофор стал причиной аварии с участием трех автомобилей в Петрозаводске (ВИДЕО)

Три легковых автомобиля пострадали в ДТП на Перевалке: в момент аварии светофоры на перекрестке оказались выключены.
Сегодня, 25 ноября, в 8.38 утра на Перевалке произошла авария с участием сразу трех легковых автомобилей. ДТП случилось на перекрестке улиц Пархоменко, Ватутина и Пирогова.
Судя по видео, первый автомобиль двигался прямо по улице Пархоменко. На перекрестке в него врезался автомобиль второго участника ДТП, ехавший по улице Ватутина. От удара первый автомобиль отбросило на стоящую на встречной полосе машину.
Информации о пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
Момент аварии зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании Сампо, ролик был выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
По данным ЕДДС Петрозаводска, в районе перекрестка сегодня, в 8.30 утра, произошло отключение электричества по причине устранения аварии на электросетях.
Ранее в Петрозаводске камера наружного наблюдения запечатлела странное поведение водителя фургона: мужчина с трудом мог устоять на ногах.
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