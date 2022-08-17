Вылетевший из Сочи в Петрозаводск самолет более двух часов кружил над аэропортом курорта

Самолет из Сочи не смог улететь в Петрозаводск из-за поломки.

Инцидент произошел 22 августа. В 13.05 лайнер авиакомпании «Азимут» вылетел из Сочи в Петрозаводск, однако ему пришлось вернуться и кружить над воздушной гаванью курорта более двух часов. Об этом сообщается на сайте Vesti-sochi.tv.

По информации пресс-службы аэропорта Сочи, экипаж принял решение вернуться по техническим причинам. Самолет в течение двух часов вырабатывал топливо в районе аэропорта, после чего благополучно совершил посадку. На борту находились 94 пассажира. С ними работают представители авиакомпании.

их высадили в зоне ожидания. Что именно произошло с лайнером, пока неизвестно. На онлайн-табло аэропорта значилось, что вылет в Петрозаводск отложен до 18:30. Сейчас на табло информации о рейсе нет вообще.

Ранее сообщалось, над Карелией подал сигнал тревоги самолет рейсом Мурманск — Москва.