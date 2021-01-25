Выломанное вандалами ограждение на мосту в Петрозаводске заменили веревками (ФОТОФАКТ)

"Ремонт" ограждения на мосту между улицей Правды и площадью Кирова удивил петрозаводчан.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" выложили фото моста через реку Лососинка в районе улицы Правды. Часть ограждения выломана, но не восстановлена. Вместо металлической конструкции появились веревки.

"Оригинальный вариант заделки проемов ограждения на мосту по ул. Правды", - комментируют фото в паблике.

Напомним, в минувшем году вандалы неоднократно ломали ограждения на Советском мосту, спиливая чугунные конструкции, чтобы сдать в металлолом.