Вынесен приговор экс-замначальника подразделения МЧС Карелии, обвиненному во взятках

Суд вынес приговор по уголовному делу о получении взяток бывшему заместителю начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС республики.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии.

В ходе судебного следствия было установлено, что в марте 2020 года обвиняемый провёл плановую выездную проверку соблюдения требований пожарной безопасности в одном из баров Костомукши выявил ряд нарушений. Он согласился скрыть эти факты за вознаграждание от владельца заведения. По версии следствия, обвиняемый получил от предпринимателя взятку в размере 35 тыс. рублей.

Кроме того, суд установил, что осенью 2020 года обвиняемый потребовал от собственника магазина автозапчастей в Костомукше взятку в размере 150 тыс. рублей. В обмен он обещал не включать магазин в план проверок на 2021 год. Предприниматель сообщил об этом в правоохранительные органы. В октябре 2020 года около здания магазина обвиняемый был задержан после получении первой части взятки в сумме 50 тыс. рублей.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права занимать соответствующие должности в органах государственной власти на срок 5 лет. Кроме того, ему назначен штраф в размере 650 тыс. рублей.

Осужденный был взят под стражу после оглашения приговора. Приговор в законную силу пока не вступил.