Вынесен приговор обвиняемому в попытке изнасилования пожилой женщины в Карелии

Суд в Карелии приговорил мужчину, пытавшегося изнасиловать пожилую женщину, к 3 годам 9 месяцам колонии.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Как установил суд, преступление было совершено в апреле 2022 года. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения оказался в квартире пожилой женщины и решил воспользоваться ее беспомощным состоянием. Он попытался ее изнасиловать, но на крик пенсионерки прибежала соседка и помешала преступнику.

Суд квалифицировал это преступление по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование) и отправил подсудимого в колонию общего режима.