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Выпавшая из кармана банка консервов выдала похитителя в магазине Петрозаводска

Новости. Криминал
15:56, 11 Февраля 2021
фото: © Антон Новодережкин/ТАСC
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Сотрудники патрульно-постовой службы Петрозаводска по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже 19-летнего юношу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились сотрудники крупной торговой сети города. Они сообщили, что неизвестный похитил 9 банок мясных консервов на общую сумму 1 300 рублей. Мужчина пытался пронести их, спрятав в карманы куртки, однако одна из упаковок выпала. Это заметил продавец, который попытался остановить неизвестного, но безуспешно.

По горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы Петрозаводска задержали подозреваемого – 19-летнего ранее несудимого местного жителя. Молодой человек признал свою вину, в содеянном раскаялся.

В настоящее время в отношении жителя карельской столицы возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
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