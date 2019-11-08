Выплаты по уходу за инвалидами хотят увеличить без учета степени родства

Госдума приступила к работе над законопроектом об увеличении ежемесячных выплат гражданам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства, но при этом не являются ни его родителями, ни опекунами.

"Неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, устанавливаются ежемесячные выплаты в размере 10000 рублей", - говорится в документе.

Сейчас эта сумма составляет 1200 рублей. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".