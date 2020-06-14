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Выплаты тем, кто помогает престарелым во время эпидемии, дают по списку Минсоцзащиты

Новости. Общество
12:44, 15 Июня 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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Министерство социальной защиты Карелии сформировало реестр граждан, имеющих право на выплаты за то, что они помогают престарелым, инвалидам или детям-сиротам во время эпидемии.

Разъяснения на этот счет подготовило ОПФР по Карелии.

В соответствии с Правилами осуществления специальных выплат, утвержденных Правительством РФ, получателями могут стать только те, кто включены в данный реестр.  По информации Министерства соцзащиты РК, сейчас в этом перечне 105 получателей выплат, которые приняли на сопровождение или временное проживание 158 граждан, находившихся в организациях соцобслуживания.

Чтобы получить выплаты, надо подать заявление. Кто имеет на это право, и как это сделать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

 

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