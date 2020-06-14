Выплаты тем, кто помогает престарелым во время эпидемии, дают по списку Минсоцзащиты

Министерство социальной защиты Карелии сформировало реестр граждан, имеющих право на выплаты за то, что они помогают престарелым, инвалидам или детям-сиротам во время эпидемии.

Разъяснения на этот счет подготовило ОПФР по Карелии.

В соответствии с Правилами осуществления специальных выплат, утвержденных Правительством РФ, получателями могут стать только те, кто включены в данный реестр. По информации Министерства соцзащиты РК, сейчас в этом перечне 105 получателей выплат, которые приняли на сопровождение или временное проживание 158 граждан, находившихся в организациях соцобслуживания.

Чтобы получить выплаты, надо подать заявление. Кто имеет на это право, и как это сделать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".