Выпускникам Карелии чаще всего предлагают работу в сфере продаж и маркетинга

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Аналитики HeadHunter проанализировали предложения о трудоустройстве для выпускников учебных заведений без опыта работы в Карелии.
Больше всего вакансий для соискателей, которые только начинают восхождение по карьерной лестнице, с января по март текущего года было открыто в сферах "Продажи" (38% от общего количества вакансий без указания требований к опыту работы), "Маркетинг, реклама, PR" (36%) и "Начало карьеры, студенты" (17%), сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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