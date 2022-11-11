Выпускникам надо расстаться с надеждой на высокие зарплаты, считает директор колледжа в Карелии

Запросы выпускников образовательных учреждений Карелии по размеру заработной платы не соответствуют реальности, поэтому им придется сократить свои «амбиции».

Такое мнение высказала директора петрозаводского Колледжа технологии и предпринимательства Галина Германова.

«Претензии наших молодых выпускников достаточно высоки с точки зрении уровня заработной платы. При этом, мягко говоря, наши предприятия не могут молодому специалисту предложить тот уровень заработной платы, который у нашего молодого специалиста сформирован. Здесь, наверное, в том числе, нужна работа и наших образовательных организаций, чтобы эти амбициозные планы молодых специалистов каким-то образом скорректировать», — считает Германова.