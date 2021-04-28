Выпускники школ в Карелии смогут сдать итоговое сочинение в дополнительный день

Из-за нерабочих дней с 4 по 7 мая Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки определила дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения).

Выпускники 11-х классов смогут написать итоговое сочинение, которое является допуском к ГИА, 12 мая. Одиннадцатиклассники с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе писать изложение. Большинство выпускников уже написали итоговое сочинение 15 апреля, сообщается на сайте правительства республики.

Сочинение оценивается по системе «зачет»/«незачет». 12 мая его смогут написать школьники, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам. Еще один дополнительный срок написания работы для них - 19 мая.

Впускники начнут работу в 10:00. Продолжительность написания составляет 3 часа 55 минут. Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания увеличена на 1,5 часа.

Ранее сообщалось, что выпускникам упростили правила сдачи экзаменов в 2021 году.