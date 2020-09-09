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Выпускники стали более охотно устраиваться на работу в школы Карелии

Новости. Общество
15:58, 09 Сентября 2020
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
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Количество выпускников образовательных учреждений Карелии, согласных работать в школах, выросло в последнее время, но остается вопрос, как их удержать на долгий срок.

Об этом заявила сегодня на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике заместитель министра образования Карелии Наталья Кармазина.

"Может быть повлияла экономическая ситуация - сейчас количество выпускников, приходящих в школу, стало увеличиваться. Но есть другая проблема, как сделать так, чтобы они задержались, а не ушли через год работы", - сказала Кармазина.

Сколько выпусников придет на работу в школы в этом учебном году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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