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Выросла плата за муниципальное и государственное жилье в Карелии

Новости. Общество
09:29, 27 Августа 2020
фото: © Антон Вергун/ТАСС
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Размер платы за жилье в государственном и муниципальном жилищных фондах вырос в Карелии в течение последней недели.

Об этом говорят данные проводимого Карелистатом еженедельного мониторинга потребительских цен за период с 18 по 24 августа.

Плата за жилье в муниципальном и государственном жилых фондах составила 34 рубля 82 копейки за кв. метр, что на 0,4% больше, чем неделей ранее.

Также Карелиястат приводит средние цены на коммунальные услуги по состоянию на 24 августа.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2020-08-27 10:05:22
Они что, еженедельно корректируют? По курсу доллара?
кир
2020-08-27 12:16:55
Leopol'd, Опять не работаешь как и бездельник офф. Нехорошо это, но ты находишь плюгавое оправдание для себя.
кир
2020-08-27 09:35:19
Пофиг.
Off
2020-08-27 09:56:02
кир, а ты что ,на халяву проживаешь ? В казарме ?
zanoza
2020-08-27 11:50:19
Off, он наверное не платит, злостный задолжник.
кир
2020-08-27 12:19:05
zanoza, тебе, простодушной, отвечу. Никогда не брал в долг и не давал взаймы. Даже карточку в магазине. :)
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