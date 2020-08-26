Выросла плата за муниципальное и государственное жилье в Карелии

Размер платы за жилье в государственном и муниципальном жилищных фондах вырос в Карелии в течение последней недели.

Об этом говорят данные проводимого Карелистатом еженедельного мониторинга потребительских цен за период с 18 по 24 августа.

Плата за жилье в муниципальном и государственном жилых фондах составила 34 рубля 82 копейки за кв. метр, что на 0,4% больше, чем неделей ранее.

Также Карелиястат приводит средние цены на коммунальные услуги по состоянию на 24 августа.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".