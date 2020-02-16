Выросла сумма нарушений при расходовании бюджета организациями Петрозаводска

Контрольно-счетная палата Петрозаводска, проверяющая законность бюджетных расходов, пришла к выводу о резком увеличении в 2019 году суммы средств, потраченных с нарушениями в муниципальных организациях.

Об этом говорится в отчете палаты, направленном в городской совет Петрозаводска.

По результатам контрольных мероприятий объем проверенных бюджетных средств составил 9,9 млрд рублей. В результате было выявлено нарушений на сумму 37,2 млн рублей, что на 41,4% больше, чем в 2018 году. В рамках контроля за распоряжением муниципальным имуществом было выявлено нарушений на сумму 27,2 млн рублей, что в 7 раз больше чем 2018 году. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".