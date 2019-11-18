Вышедший из колонии житель Карелии избил собутыльника

В полицию Олонецкого района поступило сообщение из общежития, сообщили в МВД Карелии.

В ходе распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт, после которого один избил другого, украл телефон и скрылся.

Пострадавший, 39-летний житель Олонца, оценил ущерб в пять тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили возможного подозреваемого. Через несколько часов они обнаружили мужчину в новой компании и доставили в отдел полиции.

Вышедший из колонии 32-летний подозреваемый рассказал, что ударил знакомого по лицу, а телефон не вернул, потому что оставил его в новой компании.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника арестовали.

Ранее отсидевший в колонии более 5 лет житель Карелии вновь отправился за решетку.