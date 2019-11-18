Вышедший из колонии житель Карелии избил собутыльника

Новости по теме
Загрузка...
В полицию Олонецкого района поступило сообщение из общежития, сообщили в МВД Карелии.
В ходе распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт, после которого один избил другого, украл телефон и скрылся.
Пострадавший, 39-летний житель Олонца, оценил ущерб в пять тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили возможного подозреваемого. Через несколько часов они обнаружили мужчину в новой компании и доставили в отдел полиции.
Вышедший из колонии 32-летний подозреваемый рассказал, что ударил знакомого по лицу, а телефон не вернул, потому что оставил его в новой компании.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника арестовали.
Ранее отсидевший в колонии более 5 лет житель Карелии вновь отправился за решетку.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
12.11.2019, 14:20
17.11.2019, 11:05
14.11.2019, 13:19
12.11.2019, 11:54
11.11.2019, 01:42
Аналитика
Сегодня 11:58
Обществоведение
Учеба в профессиональном колледже в Финляндии оказалась для подростка из Петрозаводска не такой красочной, какой она выглядит на рекламных буклетах для российских выпускников и их родителей.
Сегодня 09:08
15.11.2019 16:52
15.11.2019 12:38
Чтиво
Сегодня 10:37
Личное мнение
Депутат Заксобрания Карелии от Сегежского района Андрей Рогалевич потребовал привлечения к ответственности лиц, виновных в экологическом бедствии в Сегеже.
14.11.2019 14:03
11.11.2019 01:42
06.11.2019 14:44
Медиа
15.11.2019 16:07
Опрос
Напугал ли вас "Сегежский мор"?
Комментарии