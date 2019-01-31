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Новости. Криминал
13:49, 31 Января 2019
фото: ТАСС / Федор Резник

Вышедший из тюрьмы житель Карелии обокрал спящего на вокзале петербуржца

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В полицию Медвежьегорского района с заявлением о пропаже денег обратился петербуржец, сообщили в МВД на транспорте Карелии.

Мужчина рассказал, что задремал в зале ожидания, а проснувшись, обнаружил отсутствие 7 тысяч рублей.

По горячим следам задержали подозреваемого, 57-летнего местного жителя, с которым пострадавший познакомился в кафе.

Вечером пьяные мужчины вернулись на железнодорожный вокзал. Петербуржец уснул, а злоумышленник похитил у него деньги.

Подозреваемый уже имеет семь судимостей за совершение преступлений против собственности и лишь весной 2017 года освободился из тюрьмы.

На мужчину завели уголовное дело.

 

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Комментарии

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