Вышедший из тюрьмы житель Карелии обокрал спящего на вокзале петербуржца

В полицию Медвежьегорского района с заявлением о пропаже денег обратился петербуржец, сообщили в МВД на транспорте Карелии.

Мужчина рассказал, что задремал в зале ожидания, а проснувшись, обнаружил отсутствие 7 тысяч рублей.

По горячим следам задержали подозреваемого, 57-летнего местного жителя, с которым пострадавший познакомился в кафе.

Вечером пьяные мужчины вернулись на железнодорожный вокзал. Петербуржец уснул, а злоумышленник похитил у него деньги.

Подозреваемый уже имеет семь судимостей за совершение преступлений против собственности и лишь весной 2017 года освободился из тюрьмы.

На мужчину завели уголовное дело.