Вышедший из тюрьмы житель Карелии обокрал спящего на вокзале петербуржца

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В полицию Медвежьегорского района с заявлением о пропаже денег обратился петербуржец, сообщили в МВД на транспорте Карелии.
Мужчина рассказал, что задремал в зале ожидания, а проснувшись, обнаружил отсутствие 7 тысяч рублей.
По горячим следам задержали подозреваемого, 57-летнего местного жителя, с которым пострадавший познакомился в кафе.
Вечером пьяные мужчины вернулись на железнодорожный вокзал. Петербуржец уснул, а злоумышленник похитил у него деньги.
Подозреваемый уже имеет семь судимостей за совершение преступлений против собственности и лишь весной 2017 года освободился из тюрьмы.
На мужчину завели уголовное дело.
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