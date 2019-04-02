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Новости. Общество
14:36, 02 Апреля 2019
фото: © Донат Сорокин/ИТАР-ТАСС

"Высокая смертность. Средний возраст умерших не превышает 30 лет" – проверки в домах-интернатах Карелии

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Минтруд и Роспотребнадзор совместно с общественными организациями на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере представили результаты мониторинга психоневрологических интернатов и детских домов-интернатов, в том числе Карелии.

Как сообщается на сайте "Радио Свобода", в Ладвинском детском доме-интернета отмечается "высокая смертность".

"У большинства умерших в результатах вскрытия в качестве причины смерти фигурирует отек головного мозга. Средний возраст умерших не превышает 30 лет", - пишет издание.

В публикации отмечается, что вся медицина сведена к психиатрии и прививкам, и фактически вся деятельность ДДИ сведена лишь к поддержанию очень плохого качества жизни.

Кроме того, сообщается, что в Медвежьегорском психоневрологическом интернате нет перегородок в санузлах

"Из-за отсутствия в здании горячей воды (имеются бойлеры), доступ в душевые для получателей социальных услуг ограничен и осуществляется по графику – 8–10 человек в день. В комнатах для проживания царит антисанитария, запахи испражнений как человеческих, так и животного происхождения. Стены, полы и потолок везде требует срочного ремонта. Повсюду грязь. Ни у кого нет зубных щеток. Белье как нижнее, так и верхнее, в том числе уличное, не имеет маркировки, то есть является общим и раздается после его стирки по принципу: кому подошло, тому и надели", - сообщает "Радио Свобода".

Также уточняется, что практически все получатели услуг не имеют большей части зубов. Медобследования заключаются практически в прохождении процедуры флюорографии и анализа крови из пальца один раз в три года. За 2018 год направлено на госпитализацию в Республиканскую психиатрическую больницу 102 человека. (согласно отчету интерната – 41).

"Опрошенная А., помещенная в изолятор 26.02.2019 г., не знает причину своего там нахождения, как и свою дальнейшую судьбу. То же самое сказала находившаяся уже неделю в изоляторе Л. Комнаты изолятора, напоминающие комнаты следственного изолятора, закрываются снаружи на запоры. Двери сделаны из металлической решетки. Отсутствует вентиляция свежего воздуха. В одной из комнат находится мужчина с гепатитом С для того, чтобы он никого не заразил…" – отмечает издание.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2019-04-02 16:17:21
Это надо увидеть , полный кошмар там творится . Санитары хуже фаш-в . :)
Гость
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