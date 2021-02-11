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Высокотехнологичное оборудование доставят в онкоцентр Карелии

Новости. Общество
18:00, 12 Февраля 2021
фото: Республиканский онкодиспансер
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В рамках национального проекта "Здравоохранение" продолжается оснащение Республиканского онкологического диспансера в Петрозаводске высокотехнологичным медицинским оборудованием, сообщили в Минздраве Карелии.

В 2021 году Карелии из федерального бюджета на эти цели выделено 103,5 млн рублей, что позволит закупить 12 единиц дорогостоящей медицинской техники. Контракты на поставку 10 единиц уже заключены. Поставки нового оборудования начнутся в апреле текущего года.

В распоряжение специалистов поступят роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием, оборудование для цитологической лаборатории, несколько видеогастроскопов и видеоколоноскопов, видеоэндоскопический комплекс, передвижной рентгеновский аппарат и компьютерная система сбора и архивирования данных ангиографии.

Напомним, что в последние 2 года было закуплено 58 единиц медицинской техники на сумму более 450 млн рублей.

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