Высотный проезд в Петрозаводске закрыли для автомобилистов до следующего года

Из-за строительства теплотрассы Высотный проезд закрыли для автомобилей на участке между Парковой улицей и Лососинским шоссе, сообщили в администрации Петрозаводска.

По информации ПАО «ТГК-1», изменилась схема движения транспорта на Древлянке. Высотный проезд закрыт для автомобилей на участке между Парковой улицей и Лососинским шоссе. Для пешеходов организован проход по деревянным настилам.

Временные неудобства связаны с земляными работами при строительстве теплотрассы. Завершить прокладку коммуникаций планируют в начале следующего года.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.