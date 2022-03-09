Выставка, посвященная Брестской крепости, откроется в Национальном музее Карелии

В Нацмузее республики 24 марта откроется выставка «Брестская крепость. Дорогами памяти».

Как сообщили в Минкульте республики, в Национальном музее Карелии 24 марта в 16.00 состоится открытие выставки «Брестская крепость. Дорогами памяти», предоставленной государственным учреждением «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» Республики Беларусь.

Посетители увидят более 260 фотографий и документов из фондов Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», дополненные уникальными экспонатами из фондов Нацмузея, которые раскроют историю Брестской крепости от начала строительства до наших дней.

В этом году 26 апреля исполнится 180 лет со дня вступления Брест-Литовской крепости в строй действующих крепостей Российской империи.

Ярчайшей страницей в истории крепости стала ее героическая оборона во время Великой Отечественной войны. В июне–июле 1941 года гарнизон оборонял ее от превосходящих войск противника. Отрезанная от основных частей Красной армии, крепость держалась за счет героизма ее защитников.

Планируется большая работа вокруг выставки, интересная для учащихся, педагогов, краеведов.

Выставка «Брестская крепость. Дорогами памяти» будет работать до 26 июня.