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Выставка работ авторов с ментальными расстройствами пройдет в Петрозаводске

Новости. Культура
09:54, 24 Марта 2021
фото: Коллаж Юрия Белкина
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"Agriculture_club" организует проведение в столице Карелии выставки, на которой будут представлены творческие работы авторов с ментальными расстройствами.

Выставка работ людей с ментальными расстройствами "HEAVY MENTAL ROCK" состоится в Петрозаводске четвертого апреля в рамках фестиваля "Психгорфест PTZ". Об этом информирует паблик Agriculture_club.

Организаторы выставки принимают разные виды арта: рисунок, скетч, фото, комикс, аниме, видео-арт, инсталляция. Техническое требование к работам одно: конкурсное произведение не должно быть больше 70 см. Сейчас клуб открыл прием заявок.

"Для того, чтобы принять участие в выставке, не требуется предъявлять справку о ментальных расстройствах. Вам достаточно визуальным языком искусства показать расстройство изнутри. То есть, в выставке могут принять участие буквально все художники (в широком смысле этого слова, а не по диплому), которые смогли передать состояние депрессии, паники, фрустрации в любом из доступных видов творчества. Возрастных ограничений тоже нет", - говорится в сообщении организаторов проекта.

Ранее сообщалось, что "Рассадник культуры" "Agriculture_club" открылся после карантина в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-03-24 10:47:04
В 30 годы прошлого столетия пришедшая к власти в Германии партия НСРПГ (NSDAP) запретила, под страхом смертной казни, любое визуальное искусство не восхваляющее вождя и его соратников. Остальное считалось оными дегенеративным и мешающим созданию высшей расы хозяев мира. Только разнообразие взглядов отражающих реальность, спасёт мир от красно-коричневой чумы.
ромео
2021-03-24 10:45:07
агрекалчанутые совсем распоясались. Куда смотрит прокуратура?
врунофф
2021-03-24 10:35:26
агрекалчнутые на всю голову нашли способ надонатить. За читку и жестикуляцию ручонками им денег уже не дают.
David .
2021-03-24 10:45:59
врунофф, перелогинься и ёще пару унылых писулек вбрось, бот-помойка.
кир
2021-03-24 10:22:23
Бастрыкин дал поручение разобраться с выставкой трупов на ВДНХ. Либерастня везде активизировалась. Давно кнут не ходил ро из спинам.
David .
2021-03-24 10:33:45
кир-клоун. Анатомия человека суеверный страх вызывает? :) Кунсткамеру либерастнутый Петр 1 организовал? :)
театральный критик
2021-03-24 10:06:18
фукусятина.
ромео
2021-03-24 10:02:53
пропаганда мерзости, а работы ЛГБТ и трансов будут?
David .
2021-03-24 10:08:13
ромео, К сожалению нет. Комиссия пришла ужас от твоих работ. Одного до сих пор рвет.
David .
2021-03-24 10:02:46
Ну альтернативно одаренный кирка-театрал ща начнет истерить, что его не взяли. :)
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