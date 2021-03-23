Выставка работ авторов с ментальными расстройствами пройдет в Петрозаводске

"Agriculture_club" организует проведение в столице Карелии выставки, на которой будут представлены творческие работы авторов с ментальными расстройствами.

Выставка работ людей с ментальными расстройствами "HEAVY MENTAL ROCK" состоится в Петрозаводске четвертого апреля в рамках фестиваля "Психгорфест PTZ". Об этом информирует паблик Agriculture_club.

Организаторы выставки принимают разные виды арта: рисунок, скетч, фото, комикс, аниме, видео-арт, инсталляция. Техническое требование к работам одно: конкурсное произведение не должно быть больше 70 см. Сейчас клуб открыл прием заявок.

"Для того, чтобы принять участие в выставке, не требуется предъявлять справку о ментальных расстройствах. Вам достаточно визуальным языком искусства показать расстройство изнутри. То есть, в выставке могут принять участие буквально все художники (в широком смысле этого слова, а не по диплому), которые смогли передать состояние депрессии, паники, фрустрации в любом из доступных видов творчества. Возрастных ограничений тоже нет", - говорится в сообщении организаторов проекта.

Ранее сообщалось, что "Рассадник культуры" "Agriculture_club" открылся после карантина в Петрозаводске.