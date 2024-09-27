Выставку, посвященную медикам Карельского фронта, открыли в Лахденпохье

На экспозиции представлены фотографии и предметы, рассказывающие о годах Великой Отечественной войны.

Сегодня в Лахденпохье открыли выставку «Медики Карельского фронта». Информацию об этом сообщили в паблике Городская библиотека города Лахденпохья.

Экспозиция из фотографий Феликса Римкуса погружает посетителей в период с 1941 по 1944 годы. Снимки запечатлели уходящее поколение победителей.

За три года через медсанбаты, госпитали, лазареты прошли более трехсот тысяч раненных, контуженных, обмороженных и больных. При этом 85 процентов раненых и более 93 процентов больных вернулись в строй и продолжали воевать, отметили авторы поста.

Ранее мы писали о том, что дачник нашел на своем участке человеческие останки. В этом месте в годы Великой Отечественной войны проходили сражения.