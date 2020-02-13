890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жители Карелии начали сбор подписей против новой форелевой фермы на Кимасозере 6
13.02.2020 16:21
Бизнесмен в Карелии, нелегально заработавший более 1,5 млрд рублей, получил "условку" 4
Сегодня 08:05
Два отдела мэрии Петрозаводска могут быть упразднены ради оптимизации
Сегодня 09:30
Глава Минприроды Карелии заявил, что он "в шоке" от чехарды с начальниками Авиалесоохраны 7
13.02.2020 15:53
Петрозаводчанин заработал на фиктивных грузоперевозках более 200 тысяч рублей 5
13.02.2020 12:35

Выступившая на "Первом канале" девушка-инвалид из поселка Карелии переехала в Петрозаводск (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:19, 14 Февраля 2020
фото: © Кадры из видео/ "Мужское/Женское"
Загрузка...

Надежда Шпакова из Святозера будет жить в общежитии в Петрозаводске на время учебы.

Напомним, на шоу "Мужское/Женское" на "Первом канале" приехала 25-летняя Надежда Шпакова, инвалид-колясочник. Она уже 12 лет живет в нечеловеческих условиях в старом бараке, который сняли из программы расселения. Из восьми квартир в деревянном бараке жилая осталась одна. Администрация Пряжинского района до сих пор не предоставила девушке жилья.

По информации Следкома, в ходе проверки следователями будет дана оценка действиям должностных лиц и принято процессуальное решение по данному факту.

Сейчас Надежда вернулась на учебу в Петрозаводский педагогический колледж. Теперь она живёт в студенческом общежитии и посещает занятия по индивидуальной учебной программе, сообщается в паблике "Республика Карелия".

Шесть лет назад девушка перед обострением заболевания уже проходила обучение в колледже, но условий для обучения не было.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-02-14 11:54:04
Приходится прибегать к освещению проблем в СМИ, иначе их не решить в нашем антинародном государстве.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске
07.02.2020, 14:25
Камера вместо квартиры в Испании

Аналитика

12.02.2020 16:20
Политкухня
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 21
На обсуждение президентского законопроекта в парламенте Карелии ушло менее десяти минут.
Индексация в 21 рубль как благодать 7
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 12
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 4
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»