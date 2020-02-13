Выступившая на "Первом канале" девушка-инвалид из поселка Карелии переехала в Петрозаводск (ВИДЕО)

Надежда Шпакова из Святозера будет жить в общежитии в Петрозаводске на время учебы.

Напомним, на шоу "Мужское/Женское" на "Первом канале" приехала 25-летняя Надежда Шпакова, инвалид-колясочник. Она уже 12 лет живет в нечеловеческих условиях в старом бараке, который сняли из программы расселения. Из восьми квартир в деревянном бараке жилая осталась одна. Администрация Пряжинского района до сих пор не предоставила девушке жилья.

По информации Следкома, в ходе проверки следователями будет дана оценка действиям должностных лиц и принято процессуальное решение по данному факту.



Сейчас Надежда вернулась на учебу в Петрозаводский педагогический колледж. Теперь она живёт в студенческом общежитии и посещает занятия по индивидуальной учебной программе, сообщается в паблике "Республика Карелия".

Шесть лет назад девушка перед обострением заболевания уже проходила обучение в колледже, но условий для обучения не было.