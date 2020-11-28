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Выступление Агутина и Варум в Карелии перенесли почти на год

Новости. Культура
14:55, 29 Ноября 2020
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Концерт Агутина и Варум, который должен был состояться сегодня, 29 ноября, в Кондопоге перенесли на октябрь 2021 года.

Как сообщают организаторы в паблике "Леонид Агутин и Анжелика Варум", в это воскресенье, 29 ноября, зрители должны были встретиться с Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум на концерте в Кондопоге.

"Артисты ждали этой встречи несколько месяцев: когда в марте были введены ограничения на проведение массовых мероприятий, выступление перенесли сначала на сентябрь, а затем на ноябрь. Мы трижды согласовывали с Леонидом и Анжеликой новую дату, выстраивали логистику, останавливали и запускали заново рекламную компанию, покупали и снова сдавали билеты музыкантам, иными словами, делали всё, чтобы провести этот концерт и выполнить свои обязательства перед вами, зрителями", - объяснили организаторы концерта.

Но на днях было опубликованы новое распоряжение главы карелии Артура Парфенчикова об ограничениях в период пандемии и требования Роспотребнадзора: социальное дистанцирование 1,5 метра, наличие масок, максимальная наполняемость зала не более 25% от фактической.

"Иными словами, из 2 тысяч человек, которые купили билеты, оказаться в зале во время концерта теоретически смогут только 500. В свете этих ограничений и требований очевидно, что провести большой, масштабный концерт - такой, как концерт Агутина и Варум, - в Карелии сегодня невозможно. Более того, согласно Распоряжению губернатора от 28 ноября, любые концерты запрещены как минимум до 15 января. И мы с сожалением анонсируем очередной перенос", - отмечается в паблике.

Неизвестно, будут ли полностью сняты ограничения в ближайшие месяцы: зимой, весной или летом. Поэтому мероприятие перенесли на осень следующего года - 17 октября 2021. Эта дата, как заверили организаторы, выбрана совместно с артистами.

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