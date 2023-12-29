Вытрезвитель в Петрозаводске принял первых посетителей в новом году

Глава Мнздрава Карелии рассказал, сколько человек обратились в вытрезвитель с начала года.

Семеро человек получили помощь в вытрезвителе республиканского наркологического диспансера в новогоднюю ночь и последующие два дня. Все семеро — мужчины. Об этом в своем тг-канале рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Самому молодому мужчине, доставленному в вытрезвитель, было 36 лет, самому возрастному — 58 лет. Четверо мужчин обратились в вытрезвитель самостоятельно, еще троих доставили полицейские.

Михаил Охлопков обратил внимание, что в сильный мороз доставка сильно выпившего человека в вытрезвитель — спасение.