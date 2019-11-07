Выживший в шторме на Сямозеро подросток пил березовый сок, чтобы спастись

В Петрозаводском суде были заслушаны показания выживших подростков, которые спаслись во время шторма на озере Сямозеро в Карелии летом 2016 года.

В среду, шестого ноября, в Петрозаводском городском суде продолжилось повторное рассмотрение дела, фигурантами которого являются экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя ведомства Людмила Котович. Представителей Роспотребнадзора обвиняют в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть детей.

В ходе судебного заседания гособвинитель Ирина Кириллович зачитала показания ряда несовершеннолетних потерпевших, выживших после происшествия в Сямозеро. Один из оставшихся в живых подростков рассказал следователям о том, как в бессознательном состоянии был выброшен на берег неизвестного острова вместе с телом погибшего товарища, но сумел доплыть до лагеря и выжить.

Максим Г. во время водного похода находился в каноэ. Согласно показаниям подростка, в момент шторма замдиректора лагеря Вадим Виноградов, находившийся в рафте, потребовал, чтобы каноэ под управлением Валерия Круподерщикова поменяло курс.

"Мы стали поворачивать каноэ обратно в сторону сзади находящегося рафта. Далее одна волна прошла под нами, а вторая волна нас накрыла. Я почувствовал удар по затылку и потерял сознание. Каким образом я выбрался на берег, я не помню. Я очень долгое время был без сознания. Очнулся под лодкой. Рядом со мной был парень по имени Игорь. По его лицу, которое было синим, я догадался, что он мертв. Когда я выбрался на берег, кроме мертвого парня, никого не было", - зачитала показания Максима гособвинитель.

Затем подросток рассказал, как обнаружил на берегу нож, которым стал добывать березовый сок.

"Благодаря этому ножу, я смог срезать кору с деревьев. И с помощью него добывал березовый сок, который пил", - рассказал ребенок.

После этого спасшийся школьник обнаружил, что вблизи находятся другие выжившие, и принял решение отправиться к ним.

"Я накрыл настилом мертвое тело парня. И к вечеру увидел костер. Поплыл на соседний остров. Соседний остров находился в том месте, где был я, метрах в ста. На том острове был Вадим и остальные выжившие в рафте, и несколько человек с каноэ", - рассказал подросток.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.