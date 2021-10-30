Взятку экс-министру Карелии передали у туалета

Полицейские рассказали в суде подробности слежки и передачи взятки бывшему главе Минтранса Карелии Алексею Кайдалову.

В минувший четверг, 28 октября, в суде был допрошен в качестве свидетеля по громкому делу о взятках старший оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карелии Артем Шибанов. Сотрудник полиции входил в группу силовиков, которые занимались оперативной разработкой истории бывшего министра Кайдалова.

Согласно данным оперативников, предполагаемый факт передачи взятки произошел, когда министр и представитель менеджмента аэропорта «Петрозаводск» совместно отошли в сторону туалета.

«Вместе встали и зашли в коридор. Скажем, в предбанник около туалетов… Буквально на несколько секунд вдвоем зашли в этот предбанник и сразу вышли. В этот момент и были переданы деньги от Волчека Кайдалову», — рассказал допрошенный в качестве свидетеля полицейский Артем Шибанов.

После этого оба участника предполагаемой сделки спустились вниз в торговом центре. Игорь Волчек вышел на улицу, где и был задержан. Алексей Кайдалов зашел в сетевой магазин, вышел с продуктами, после чего тоже оказался в руках силовиков.

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