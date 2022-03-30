Взлетевшая в марте цена на «борщевой набор» в Карелии продолжает расти

Овощи из так называемого «борщевого набора в Карелии в марте подорожали на 20-50%, и в апреле рост цен не остановился.

По данным Карелиястата, капуста и лук в марте подорожали в 1,5 раза, помидоры — почти на 30%, картофель — на 24,5%, морковь — на 22,9%.

В первую неделб апреля цены на свёклу столовую повысились на 9,8%, лук репчатый – 7,8%, картофель – 6,4%, морковь – на 4,3%.

Вместе с тем, помидоры подешевели на 5,8%.

О причинах роста цен, читайте в статье «Что в Карелии подорожало больше всего».