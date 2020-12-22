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22.12.2020 20:40

Взрослых детей могут обязать платить алименты родителям: подготовлен законопроект

Новости. Общество
16:23, 23 Декабря 2020
фото: pixabay
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В Госдуму поступил законопроект, обязывающий трудоспособных граждан ежемесячно направлять минимум 2% от своего дохода на поддержку нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей.

Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента и предполагает внесение изменений в ст. 87 Семейного кодекса РФ.

"Законопроектом предлагается закрепить обязанность по содержанию совершеннолетними детьми своих нетрудоспособных родителей, в том числе путем оказания фактической материальной помощи из расчета 2 (двух) процентов от их заработной платы", — следует из пояснительной записки к документу.

Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-12-23 18:52:12
А что там с социальной функцией государства?
Саныч
2020-12-23 17:13:58
Просто так пенсию не отменить?
David
2020-12-23 16:32:04
А зачем я плачу налоги??????
Гость
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