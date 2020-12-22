Взрослых детей могут обязать платить алименты родителям: подготовлен законопроект

В Госдуму поступил законопроект, обязывающий трудоспособных граждан ежемесячно направлять минимум 2% от своего дохода на поддержку нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей.

Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента и предполагает внесение изменений в ст. 87 Семейного кодекса РФ.

"Законопроектом предлагается закрепить обязанность по содержанию совершеннолетними детьми своих нетрудоспособных родителей, в том числе путем оказания фактической материальной помощи из расчета 2 (двух) процентов от их заработной платы", — следует из пояснительной записки к документу. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".