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Взрослый велосипедист в Петрозаводске сбил ребенка на самокате, оба пострадали (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
20:36, 06 Июля 2021
фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте

Травмами закончилось столкновение велосипедиста и ребенка на самокате в Петрозаводске.

Происшествие произошло около девяти часов утра на пр. Карла Маркса.

45-летний велосипедист двигался по тротуару вдоль проспекта, а 10-летний ребенок на самокате выезжал ему на перерез с пешеходного перехода.

Из-за кустарника оба не заметили друг друга, что привело к жесткому столкновению. Велосипедист перевернулся через руль и оказался на асфальте.

На место выезжали два подразделения МЧС и «скорая помощь».

В группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте опубликована видеозапись с камеры компании «Силилинк» и приводятся слова очевидцев, что велосипедист получил перелом руки, а ребенок — ушибы.

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Комментарии

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Никита
2021-07-06 21:16:58
Горе какое то ПТЗ с самокатчиками .
Гость
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