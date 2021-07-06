Взрослый велосипедист в Петрозаводске сбил ребенка на самокате, оба пострадали (ВИДЕО)

Травмами закончилось столкновение велосипедиста и ребенка на самокате в Петрозаводске.

Происшествие произошло около девяти часов утра на пр. Карла Маркса.

45-летний велосипедист двигался по тротуару вдоль проспекта, а 10-летний ребенок на самокате выезжал ему на перерез с пешеходного перехода.

Из-за кустарника оба не заметили друг друга, что привело к жесткому столкновению. Велосипедист перевернулся через руль и оказался на асфальте.

На место выезжали два подразделения МЧС и «скорая помощь».

В группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте опубликована видеозапись с камеры компании «Силилинк» и приводятся слова очевидцев, что велосипедист получил перелом руки, а ребенок — ушибы.