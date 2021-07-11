Взрыв колеса привел к серьезной аварии в Карелии, 2-летний ребенок госпитализирован

Маленькая девочка пострадала в аварии в Прионежском районе, спровоцированной взрывом колеса у одного из автомобилей, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе в районе села Шелтозеро произошло серьезное ДТП. В 17.18 вечера 11 июля на 73 километре автодороги «Петрозаводск — Ошта» у автомобиля Renault Duster во время движения взорвалось переднее колесо, в результате чего 55-летняя водитель выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Toyota Venza.

В результате аварии пострадала 2-летняя девочка, ехавшая в Renault Duster. С травмами ребенок был доставлен в больницу. В момент ДТП она находилась в детском кресле, пристегнута ремнем безопасности.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.