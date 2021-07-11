Реклама
Прислать новость
В Карелии обнаружена новая партия рыбных отходов, которые завезли как удобрения 1
11.07.2021 15:02
Мальчик выбросил из окна 7 этажа новорожденную сестру 2
11.07.2021 19:40
ГИБДД Карелии пригласила на службу мужчин, подходящих по здоровью и «морально-психологическим качествам» 1
11.07.2021 15:22
В «иммунную прослойку» в Карелии попали даже «потенциально заболевшие» 4
11.07.2021 14:38

Взрыв колеса привел к серьезной аварии в Карелии, 2-летний ребенок госпитализирован

Новости. Происшествия
10:33, 12 Июля 2021
фото: © ГИБДД Карелии

Маленькая девочка пострадала в аварии в Прионежском районе, спровоцированной взрывом колеса у одного из автомобилей, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе в районе села Шелтозеро произошло серьезное ДТП. В 17.18 вечера 11 июля на 73 километре автодороги «Петрозаводск — Ошта» у автомобиля Renault Duster во время движения взорвалось переднее колесо, в результате чего 55-летняя водитель выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Toyota Venza.

В результате аварии пострадала 2-летняя девочка, ехавшая в Renault Duster. С травмами ребенок был доставлен в больницу. В момент ДТП она находилась в детском кресле, пристегнута ремнем безопасности.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации
07.07.2021, 06:55
Уволившийся заммэра Петрозаводска Евгений Перов нашел новую работу

Чтиво

08.07.2021 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»