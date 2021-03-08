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Взрыв на карьере в ближайшее время произойдет в одном из городов Карелии

Новости. Общество
09:39, 09 Марта 2021
фото: pxhere.com
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Власти Питкярантского района сообщают, что в скором времени будет произведен взрыв на месторождении гнейсо-гранитов.

Девятого марта компания "Питкярантский карьер нерудных ископаемых"  произведет массовый взрыв на месторождении гнейсо-гранитов "Нюрин-Саари-1". Об этом информируют власти Питкярантского района.

Опасная зона будет перекрыта.

"После завершения подготовительных работ опасная зона будет оцеплена, доступ в опасную зону будет прекращен. Время ограничения передвижения по территории карьера 09.03.2021 года с 10:00 до 19:00 час", - говорится в сообщении.

 

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