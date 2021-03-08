Взрыв на карьере в ближайшее время произойдет в одном из городов Карелии

Власти Питкярантского района сообщают, что в скором времени будет произведен взрыв на месторождении гнейсо-гранитов.

Девятого марта компания "Питкярантский карьер нерудных ископаемых" произведет массовый взрыв на месторождении гнейсо-гранитов "Нюрин-Саари-1". Об этом информируют власти Питкярантского района.

Опасная зона будет перекрыта.

"После завершения подготовительных работ опасная зона будет оцеплена, доступ в опасную зону будет прекращен. Время ограничения передвижения по территории карьера 09.03.2021 года с 10:00 до 19:00 час", - говорится в сообщении.