Взрывы вновь прогремят на стройке здания ФСБ в центре города горняков Карелии

В пятницу, 17 марта, на стройплощадке здания ФСБ в Костомукше проведут взрывные работы.
Администрация Костомукши предупреждает, что 17 марта в 10.45 во время строительства здания УФСБ Карелии на улице Антикайнена будут производить взрывные работы.
Чиновники отдельно отметили, что опасности для населения работы не представляют.
Напомним, взрывы на стройплощадке гремели также в середине февраля.
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