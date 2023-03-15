Взрывы вновь прогремят на стройке здания ФСБ в центре города горняков Карелии

В пятницу, 17 марта, на стройплощадке здания ФСБ в Костомукше проведут взрывные работы.

Администрация Костомукши предупреждает, что 17 марта в 10.45 во время строительства здания УФСБ Карелии на улице Антикайнена будут производить взрывные работы.



Чиновники отдельно отметили, что опасности для населения работы не представляют.



Напомним, взрывы на стройплощадке гремели также в середине февраля.