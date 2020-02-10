"Ростелеком" в Карелии за 2019 год перевел на оптику более 140 бизнес-клиентов

Модернизация сети в рамках проекта миграции велась во всех районах республики.

За 2019 год "Ростелеком" в Карелии перевел с медных линий связи на оптику более 140 клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса: магазины, точки продаж индивидуальных предпринимателей, аптеки, финансовые организации, кафе, рестораны, туристические базы и другие объекты.

В результате проведенной работы у заказчиков появился не только скоростной доступ в интернет, но возможность пользоваться новыми услугами и сервисами. Наиболее востребованными из них оказались "Видеонаблюдение для бизнеса", "Виртуальная АТС" и "Wi-Fi для бизнеса".

"Видеонаблюдение для бизнеса" с функцией видеоаналитики помогает руководителям следить за обслуживанием посетителей, пунктуальностью сотрудников и помогает в разрешении спорных ситуаций. Архив записей, хранящийся на облачной платформе "Ростелекома", доступен в личном кабинете на сайте или через мобильное приложение из любой точки мира, где есть интернет.

Услуга "Виртуальная АТС" в Карелии особенно популярна среди магазинов и медицинских центров. При помощи интернет-соединения она позволяет в сжатые сроки и без покупки дополнительного оборудования организовать call-центр, создать корпоративную сеть с короткой внутренней нумерацией, вести запись, мониторинг и аналитику звонков. Клиент может настроить распределение, перевод и удержание вызовов, а также голосовое меню.

Без подключения "Wi-Fi для бизнеса" сегодня не обходится работа торговых центров, офисов, кафе и ресторанов. "Ростелеком" предлагает выгодное комплексное решение и готов организовать сеть под ключ в закрытых помещениях и на уличных площадках.

Для удобства карельских предпринимателей "Ростелеком" также открыл в Петрозаводске новый офис обслуживания малого и среднего бизнеса. Он расположен по адресу: улица Максима Горького, 4. Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.

"Предоставление услуг малому и среднему бизнесу остается важным направлением работы нашей компании. Линии “Ростелекома” проложены во всех районах республики, круглогодично мы проводим модернизацию существующей инфраструктуры, чтобы обеспечивать высокое качество наших сервисов. Пакетные предложения сформированы таким образом, чтобы услуги связи удобно дополняли друг друга и позволяли предпринимателям экономить", – отметил Андрей Маниев, директор Карельского филиала ПАО "Ростелеком".

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