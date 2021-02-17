За 24 часа в больницы Карелии привезли 22 больных пневмонией

О ситуации с заболеваемостью пневмонией в республике рассказали в оперштабе Карелии.

За минувшие сутки 22 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за последние 24 часа не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4911 пациентов, 117 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Специалисты отмечают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.