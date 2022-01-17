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За 24 часа в России заразились коронавирусом более 30 тысяч человек

Новости. Общество
11:57, 18 Января 2022
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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Суточное число заражений коронавирусом в России стремительно растет, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние 24 часа в России выявлено 31 252 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 5 037 (16,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Сутками ранее было зарегистрировано 30 726 новых случаев коронавирусной инфекции. 

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 865 512 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 902 935.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 24 564 человека.

По данным на 18 января, за сутки в России подтверждено 688 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 322 678 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 18 января остается 980 253 человека.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 277 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано три смерти от ковида, выздоровели 280 человек.

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