За 5 лет число больных диабетом жителей Карелии выросло на 56%

В Карелии проживает более 18 тысяч человек, живущих с сахарным диабетом, сообщает министерство здравоохранения республики.

В региональный регистр больных сахарным диабетом по состоянию на декабрь 2018 года включено 18,5 тысячи человек (для сравнения: на декабрь 2012 года – 11,8 тысячи человек).

Динамика увеличения численности больных в сравнении с 2012 годом составила 156,9%, отмечается в сообщении.

На закупку лекарственных препаратов, средств самоконтроля уровня глюкозы в крови, расходных материалов к инсулиновой помпе в 2018 году выделены 95,96 млн рублей из бюджета Карелии.

Все выделенные на 2018 год средства бюджета Республики Карелия на указанные цели освоены в полном объеме. Закуплены все основные группы препаратов. Распределение лекарственных препаратов осуществляется по заявкам медицинских организаций поквартально.

В связи с ежегодным ростом численности больных сахарным диабетом, планируемыми мероприятиями по установке инсулиновых помп на базе Республиканской больницы им. В.А. Баранова и Детской республиканской больницы и клиник за пределами Карелии расчетная потребность в финансировании расходов на закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения пациентов в соответствии со стандартами медицинской помощи составляет 126,2 млн рублей.