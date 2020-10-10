За 6 месяцев в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 1443 человека

А это значит, что в Карелии в среднем за месяц в больницы с пневмонией попадает по 240 человек.

По информации оперштаба Карелии, в республики за минувшие сутки с внебольничной пневмонией госпитализированы 5 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1443 пациента, 80 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.