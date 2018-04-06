За чай с печеньем: петрозаводчан позвали поучаствовать в генеральной уборке Дворца бракосочетаний

В Петрозаводске 9 апреля будет проходить генеральная уборка самых посещаемых помещений Дворца бракосочетаний. Сотрудники Городского дома культуры, в чьем управлении находится здание, приглашают прийти им на помощь.

Информация об этом появилась на сайте мэрии.

"9 апреля в 10 часов начнется генеральная уборка самых посещаемых помещений Дворца бракосочетаний: залов, где проводится регистрация молодоженов, фойе, комнат жениха и невесты. Сотрудники Городского дома культуры, в чьем управлении теперь находится здание, приглашают петрозаводчан прийти им на помощь. Желающим присоединиться к весенней уборке Дворца бракосочетаний выдадут чистящие средства, тряпки и необходимый инвентарь. А после работы волонтеров угостят чаем с печеньем", - сказано в сообщении.

Участники субботника приведут в порядок стены, окна, светильники, фотозоны к свадебному сезону.

В этот же день рабочие начнут приводить в порядок главную входную лестницу, будут зашпаклеваны и подкрашены сколы, планируется побелить потолок в местах старых протечек. В светильниках и люстрах заменят патроны и снимут старые, изжившие свой век лампы накаливания, на смену которым поставят светодиодные.

"Помыть парадную люстру и заменить лампы в ней на такой большой высоте без специального допуска своими силами не удастся, но есть организации, предоставляющие услуги промышленных альпинистов. И мы ведем переговоры в этом направлении. Только представьте, как интересно будет наблюдать этот процесс. Ведь в каждом театре есть давняя традиция – перед новым сезоном торжественно моют главную люстру, такую же традицию введем и мы во Дворце бракосочетаний", - сказал директор ГДК Владимир Прикуль.