За что секретарь Совета безопасности РФ Патрушев раскритиковал власти Карелии?

Николай Патрушев подверг резкой критике власти Карелии, которые довели реализацию федеральной целевой программы по развитию республики практически до грани срыва.

"Реализация ряда проектов, включенных в программу развития Республики Карелия на период до 2020 года, находится под угрозой срыва из-за несвоевременной разработки проектной документации. Правительство Республики Карелия не обеспечило принятие необходимых мер по проведению конкурсов и должный контроль за подрядчиками. В этом году два раза менялись объекты данной программы. В результате фактическое исполнение большинства запланированных на 2018 год мероприятий вынужденно переносятся на следующий год", - сказал Патрушев, выступая в правительстве Карелии на заседании госкомиссии по развитию республики до 2020 года.

Что еще возмутило Патрушева в действиях карельских чиновников,- читайте в материале "Столицы на Онего".