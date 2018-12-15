За что секретарь Совета безопасности РФ Патрушев раскритиковал власти Карелии?
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Николай Патрушев подверг резкой критике власти Карелии, которые довели реализацию федеральной целевой программы по развитию республики практически до грани срыва.
"Реализация ряда проектов, включенных в программу развития Республики Карелия на период до 2020 года, находится под угрозой срыва из-за несвоевременной разработки проектной документации. Правительство Республики Карелия не обеспечило принятие необходимых мер по проведению конкурсов и должный контроль за подрядчиками. В этом году два раза менялись объекты данной программы. В результате фактическое исполнение большинства запланированных на 2018 год мероприятий вынужденно переносятся на следующий год", - сказал Патрушев, выступая в правительстве Карелии на заседании госкомиссии по развитию республики до 2020 года.
Что еще возмутило Патрушева в действиях карельских чиновников,- читайте в материале "Столицы на Онего".
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