За день 22 ребенка в Карелии заразились коронавирусом

О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 5 февраля по статистике в Карелии было 37290 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3501 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 6 февраля, – уже 37495 ковидных больных, из них 3523 – это дети, то есть за сутки в Карелии 22 ребенка заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались четверо больных коронавирусом и заразились COVID-19 205 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 37495 человек. Выздоровели – 32487. Умерли 248 пациентов.