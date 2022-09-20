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За два дня после объявления частичной мобилизации в Финляндию уехало более 15 тысяч россиян

Новости. Общество
07:30, 26 Сентября 2022
фото: Essi Lehto / Reuters

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Финская таможня зафиксировала резкий рост числа въехавших россиян.

Количество россиян, выехавших в Финляндию через три сухопутных пограничных пункта пропуска, 21 и 22 сентября выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущими днями.

За последние два дня через три пропускных пункта на границе с Финляндией прошли как минимум 15 832 россиянина (7070 за 21 сентября и 8762 за 22-е). Об этом говорится в сообщении Пограничного округа Юго-Восточной Финляндии, поступившем в РБК.

Количество россиян, которые пересекли границу за день, в среднем увеличилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущими днями (5436 человек 14 сентября, 5728 — 15 сентября, 5435 — 19 сентября, 5701 — 20 сентября).

При этом рост в основном произошел за счет тех, кто выезжал в Финляндию: их количество выросло более чем в два раза, тогда как число россиян, которые пересекли границу со стороны Финляндии, в эти дни осталось примерно на том же уровне.

В ближайшие дни должен вступить в силу запрет на вьезд российских туристов в эту страну — исключение составят поездки к родственникам и по ряду обстоятельств.

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