За два дня в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие больше 2,5 миллиона человек

Предварительное голосование «Единой России» проходит по всей стране в формате онлайн.

Избиратели продолжают регистрироваться на сайте pg.er.ru.

Предварительное голосование «Единой России» проходит по всей стране в формате онлайн. Все желающие проголосовать могут это сделать, пройдя верификацию через «Госуслуги». А по завершении голосования каждый избиратель сможет проверить свой бюллетень и убедиться, что его волеизъявление полностью защищено.

Применение таких надежных электронных технологий обеспечивает честность и абсолютную достоверность результатов голосования, отметила депутат Заксобрания Карелии Светлана Бачой.

- Процедура предварительного голосования защищена от стороннего вмешательства, аутентификация через сайт «Госуслуги» делает невозможной накрутку голосов. Это действительно прозрачная, понятная и удобная для избирателя система. Голосование максимально открытое: принять в нем участие могут не только члены партии, но и все граждане, которые являются избирателями на своей территории, в своем округе. Жители сами решают, кто достоин представлять их интересы в законодательной ветви власти, и по итогам голосования партия выдвинет на выборы тех кандидатов, которых поддержат их земляки, - рассказала Светлана Бачой.

В нашей стране только «Единая Россия» проводит такое всенародное предварительное голосование, добавила депутат Петрозаводского городского совета Екатерина Реутова.

- Каждый голос избирателя, каждое мнение очень важны. Предварительное голосование – это возможность определить кандидатов, которым люди действительно доверяют, которые заслужили поддержку реальными добрыми делами, знают проблемы своего округа и понимают, как их решать. Уверена, что по итогам голосования партия сформирует сильную и достойную команду кандидатов, - добавила Екатерина Реутова.

Напомним, что предварительное голосование проходит с 24 по 30 мая.