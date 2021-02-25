За два месяца на пожарах в Карелии погибли 15 человек, в том числе двое детей

В 2021 году на территории Республики Карелия зарегистрировано резкое увеличение количества пожаров и погибших людей, сообщили в МЧС республики.

За январь - февраль произошел 191 техногенный пожар, где погибли 15 человек, в том числе 2 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число возгораний выросло на 7,9%. К сожалению, избежать гибели людей удаётся не всегда.

Основными причинами пожаров является неосторожное обращение с огнём и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В холода, когда жители Карелии активно пользуются печами и обогревателями, происшествия по этим причинам случаются чаще.

Увеличилось и количество пострадавших в огне. В 2021 году 7 человек получили травмы, а за аналогичный период прошлого года 5 человек.

На территории республики для предотвращения пожаров и гибели на них людей организована и проводится профилактическая работа. На территориях муниципальных образований и городских округов созданы и работают межведомственные профилактические группы. Специалисты обходят жилые дома, чтобы проверить соблюдение пожарной безопасности и провести беседы с населением о правилах пожарной безопасности. В первую очередь внимание уделяется деревянным домам с печным отоплением.

МЧС напоминает: при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и так далее) необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 01, 101, 112 (при этом нужно назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.