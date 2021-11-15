За два выходных дня в Карелии остановлены 17 пьяных водителей

За минувшие выходные дни инспекторы ДПС отстранили от управления автотранспортом 17 водителей, которые находились с признаками алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе 60-летний мужчина с признаками опьянения сел за руль автомобиля Mitsubishi и был остановлен нарядом ДПС. Нарушитель ожидает решения суда, ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет.

В селе Крошнозеро Пряжинского района 56-летннему водителю также предстоит понести наказание за аналогичное нарушение - мужчина находился с признаками алкогольного опьянения.

Проверки на дорогах продолжаются, предупредили в ведомстве.

ГосавтоинспекцияКарелии напоминает, что сообщить о нетрезвом водителе можно по телефонам отделов полиции, с мобильного телефона на короткий номер - 102, 112.

В Петрозаводске телефон дежурной группы ГИБДД - 78-44-44.