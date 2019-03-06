За год на производстве в Карелии пострадали более 220 человек

В 2018 году произошло 222 несчастных случая на производстве, в том числе 4 случая со смертельным исходом, сообщили в Фонде соцстрахования Карелии.

Большинство травм произошло в результате падения пострадавших с высоты (94 несчастных случая), воздействия движущихся, разлетающихся предметов и деталей (50 несчастных случаев) и ДТП (25 несчастных случая).

По сравнению с предыдущими годами, в 2018 году увеличилось количество несчастных случаев в организациях, занимающихся лесозаготовками. Тем не менее, наибольший уровень травматизма отмечен в медицинских организациях и на предприятиях, занимающихся производством бумаги и картона.

Основными причинами травм на производстве послужили: нарушение требований безопасности, нарушение правил дорожного движения, неудовлетворительная организация производства.