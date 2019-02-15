За год в Карелии завели около 40 уголовных дел по фактам противоправных действий в отношении полицейских
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Оказание неповиновения и оскорбления со стороны граждан нередко перерастают в проявление агрессии в адрес стражей порядка, в том числе с причинением телесных повреждений, сообщили в МВД Карелии.
Как правило, правонарушители пребывают в состоянии опьянения и поэтому неадекватно реагируют на законные требования сотрудников полиции.
Так, в июне 36-летний неоднократно судимый житель поселка Мелиоративный Прионежского района причинил телесные повреждения находящемуся при исполнении служебных обязанностей участковому уполномоченному полиции. Суд приговорил мужчину к полутора годам условно с испытательным сроком 2 года.
В ноябре 37-летний кемлянин был остановлен нарядом ДПС за управление автомобилем в состоянии опьянения. Мужчина причинил дверью автомобиля телесные повреждения одному из сотрудников, а также совершил наезд на второго инспектора ДПС. Уголовное дело направлено в суд.
В Сортавальском районе суд приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей местную жительницу, в отношении которой было возбуждено уголовное дело зат намеренно ложный донос о рукоприкладстве полицейского.
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