За год в Карелии завели около 40 уголовных дел по фактам противоправных действий в отношении полицейских

Оказание неповиновения и оскорбления со стороны граждан нередко перерастают в проявление агрессии в адрес стражей порядка, в том числе с причинением телесных повреждений, сообщили в МВД Карелии.

Как правило, правонарушители пребывают в состоянии опьянения и поэтому неадекватно реагируют на законные требования сотрудников полиции.

Так, в июне 36-летний неоднократно судимый житель поселка Мелиоративный Прионежского района причинил телесные повреждения находящемуся при исполнении служебных обязанностей участковому уполномоченному полиции. Суд приговорил мужчину к полутора годам условно с испытательным сроком 2 года.

В ноябре 37-летний кемлянин был остановлен нарядом ДПС за управление автомобилем в состоянии опьянения. Мужчина причинил дверью автомобиля телесные повреждения одному из сотрудников, а также совершил наезд на второго инспектора ДПС. Уголовное дело направлено в суд.

В Сортавальском районе суд приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей местную жительницу, в отношении которой было возбуждено уголовное дело зат намеренно ложный донос о рукоприкладстве полицейского.